Определилась судьба участия Трубина на Олимпиаде

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин не сможет выступить за олимпийскую сборную Украины на Олимпиаде в Париже.

Как сообщает ТаТоТаке, португальский клуб направил в УАФ письмо с отказом отпустить на Олимпиаду украинца.

Португальский клуб планирует отпустить в олимпийскую сборную Японии своего вратаря Лео Кокубо.

Олимпийский турнир по футболу пройдет с 24 июля по 10 августа. На Олимпиаде Украина сыграет в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака.

Ранее Сикан подтвердил, что сыграет на Олимпиаде.

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