Определилась судьба участия Трубина на Олимпиаде
Португальский клуб направил письмо в УАФ.
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин не сможет выступить за олимпийскую сборную Украины на Олимпиаде в Париже.
Как сообщает ТаТоТаке, португальский клуб направил в УАФ письмо с отказом отпустить на Олимпиаду украинца.
Португальский клуб планирует отпустить в олимпийскую сборную Японии своего вратаря Лео Кокубо.
Олимпийский турнир по футболу пройдет с 24 июля по 10 августа. На Олимпиаде Украина сыграет в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака.
Ранее Сикан подтвердил, что сыграет на Олимпиаде.
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