Беленюк показал форму сборной Украины на Олимпиаде-2024

Спортсмены выступят на соревнованиях в Париже.

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк представил форму украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

Беленюк опубликовал пост в Instagram, в котором показал всю экипировку.

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"Получили форму на Олимпийские игры в Париже. Сделал подборку из луков. Нравится?", – написал Жан.

Напомним, что Беленюк в 2021 году стал олимпийским чемпионом в Токио в весовой категории до 87 кг.

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