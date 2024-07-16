Бадминтон на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по бадминтону в рамках Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские Игры в Париже официально открываются уже 26 июля.

На следующий день после церемонии открытия, 27 июля, начнутся соревнования по бадминтону. От Украины будет представлена только одна спортсменка.

Состав сборной Украины по бадминтону на Олимпиаде

Индивидуальные соревнования, женщины

Полина Бугрова

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 - начинается групповой этап у женщин.

Также на ISPORT доступен календарь на остальные виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!