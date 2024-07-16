Велоспорт на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по велосипедным гонкам на Олимпийских играх в Париже.
Начиная с 26 июля, в Париже начнутся Олимпийские Игры, участие в которой примут и представители Украины.
Наша страна будет представлена и сборной в двух разновидностях велоспорта – гонке на шоссе и маунтенбайке, где ее представят четыре спортсмена.
Состав сборной Украины по велосипедной гонке на Олимпиаду
Велогонки на шоссе:
- Анатолий Будяк (групповая гонка)
- Юлия Бирюкова (групповая и раздельная гонки)
Маунтенбайк:
- Яна Беломоина
- Александр Гудыма
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 27.07 Юлия Бирюкова, раздельная гонка
- 28.07 Яна Беломоина
- 29.07 Александр Гудыма
- 3.08 Анатолий Будяк
- 4.08 Юлия Бирюкова, групповая гонка
Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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