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Велоспорт на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по велосипедным гонкам на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 20:42
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Начиная с 26 июля, в Париже начнутся Олимпийские Игры, участие в которой примут и представители Украины.

Наша страна будет представлена ​​и сборной в двух разновидностях велоспорта – гонке на шоссе и маунтенбайке, где ее представят четыре спортсмена.

Состав сборной Украины по велосипедной гонке на Олимпиаду

Велогонки на шоссе:

  • Анатолий Будяк (групповая гонка)
  • Юлия Бирюкова (групповая и раздельная гонки)

Маунтенбайк:

  • Яна Беломоина
  • Александр Гудыма

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 27.07 Юлия Бирюкова, раздельная гонка
  • 28.07 Яна Беломоина
  • 29.07 Александр Гудыма
  • 3.08 Анатолий Будяк
  • 4.08 Юлия Бирюкова, групповая гонка

Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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