Велоспорт на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по велосипедным гонкам на Олимпийских играх в Париже.

Начиная с 26 июля, в Париже начнутся Олимпийские Игры, участие в которой примут и представители Украины.

Наша страна будет представлена ​​и сборной в двух разновидностях велоспорта – гонке на шоссе и маунтенбайке, где ее представят четыре спортсмена.

Состав сборной Украины по велосипедной гонке на Олимпиаду

Велогонки на шоссе:

Анатолий Будяк (групповая гонка)

Юлия Бирюкова (групповая и раздельная гонки)

Маунтенбайк:

Яна Беломоина

Александр Гудыма

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 Юлия Бирюкова, раздельная гонка

28.07 Яна Беломоина

29.07 Александр Гудыма

3.08 Анатолий Будяк

4.08 Юлия Бирюкова, групповая гонка

Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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