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Грузинская спортсменка повторит исторический рекорд на Олимпиаде

Нино Салуквадзе дебютировала на ОИ ещё в 1988 году.
Сегодня, 19:05
Нино Салуквадзе / Getty Images
Нино Салуквадзе / Getty Images

Олимпийская чемпионка из Грузии Нино Салуквадзе на Играх в Париже повторит исторический рекорд.

Женщина станет вторым спортсменом в истории, кто принял участие в десяти Олимпийских играх.

Впервые Салуквадзе участвовала в ОИ в 1988 году в Сеуле, где в составе сборной СССР сразу взяла золотую медаль по стрельбе из пистолета на 25 м.

С тех пор Салуквадзе участвовала во всех последующих турнирах, а также принесла Грузии едиственную медаль в стрелковой дисциплине - бронзу в Пекине-2008.

Ранее в десяти Олимпийских играх принял участие лишь канадец Иен Миллар - вице чемпион по конному спорту 2008 года. На ОИ спортсмен выступал с 1972 года по 2012-й.

Напомним, что Украину в стрельбе на Олимпиаде представят шестеро спортсменов.

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