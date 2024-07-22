Трехкратный победитель Тур де Франс пропустит Олимпиаду

Тадей Погачар, вероятно, так выражает свой протест против Федерации.

Словенский велогонщик Тадей Погачар заявил, что не примет участия в Олимпиаде в Париже.

Напомним, что гонщик команды UAE Emirates считается лучшим велосепидистом мира в течение последних трёх лет.

Погачар трижды выигрывал Тур де Франс, а также имеет бронзовые медали Олимпиады в Токио и ЧМ-2023.

Согласно информации в словенских СМИ Погачар заявил, что слишком утомлен предыдущими соревнованиями,ба потому просто хочет отдохнуть.

Однако также есть информация, что спортсмен таким образом протестует против Федерации велоспорта Словении за то, что они не включили в олимпийскую команду его девушку Уршку Жигарт.

Ране также стало известно, что Маркета Вондроушова также пропустит Олимпиаду.

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