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МВД Франции проверило более миллиона человек и рассказало, есть ли угрозы для Олимпиады

На текущий момент проведению турнира ничего не угрожает.
Сегодня, 20:50
Getty Images
Getty Images

МВД Франции отчиталось о подготовке мер безопаности для Олимпийских игр, пишет Euronews.

На текущий момент для проведения соревнований не выявлено никаких конкретных угроз. Министерство отчиталось о миллионах проверок.

Сотрудиники правоохранительных органов тщательно проверяли волонтеров, работников стадионов и весь остальной персонал.

Во время этих проверок от работы на Олимпиады было отстранено более четырех тысяч человек, среди которых нашлись и радикальные исламисты и обыкновенные нелегалы.

"Никаких конкретных угроз Олимпийским играм нет ни по данным французских, ни по данным иностранных спецслужб, друзей и партнеров, которые нам помогают. Мы предельно внимательны сегодня, очевидно, к каждому даже незначительному сигналу, как мы говорим в разведке. Но у нас нет явной угрозы", - заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Напомним, сегодня на Олмпийских играх стартовал футбольный турнир.

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