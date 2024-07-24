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Рубчинский: Радости сильной нет, потому что мы проиграли

Автор единсвенного гола прокомментировал итоги матча с Ираком.
Вчера, 22:38
Олимпийская сборная Украины / Getty Images
Олимпийская сборная Украины / Getty Images

Хавбек олимпийский сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал матч с Ираком.

Напомним, команда Руслана Ротаня сумела открыть счет, но по итогу не удержала победу в первом матче Олимпиады.

Автор гола Рубчинский признал, что он не очень рад своему мячу, ведь команда проиграла. Во многом первый пропущенный гол стал для сборной фатальным.

"Это приятно, забить в таком матче. Но радости сильной нет, потому что мы проиграли. В игре, в которой должны были побеждать, потому что контролировали весь первый тайм, забили гол. Затем пропустили немного неприятный гол, и Ирак почувствовал уверенность и начал нас поджимать. Так получилось, что мы проиграли этот матч.

Нас прибил первый гол, потому что мы пропустили сразу после того, как забили, - даже не почувствовали этот вкус победы. И так получилось, что команда соперников почувствовала больше уверенности, и нам уже было труднее", - цитирует игрока Суспильне Спорт.

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