За день до официального старта ОИ-2024, был установлен первый олимпийский рекорд

Во Франции за день до церемонии открытия Олимпийских игр состоялся рейтинговый раунд в соревнованиях по стрельбе из лука, в котором принимала участие и украинская спортсменка .

Но главной звездой стала 21-летняя представительница Южной Кореи Им Ши Хен.

Девушка смогла за 72 выстрела набрать целых 694 очка, что на два балла больше, чем мировой рекорд, установленный пять лет назад.

Олимпийский же рекорд, установленный на прошлой Олимпиаде, был превзойден сразу на 14 очков! В Токио другая кореянка Ан Сан набрала 680 баллов и тогда побила рекорд украинки Лины Герасименко, установленный еще в Атланте в 1996 году.

Стоит отметить, что еще одна спортсменка - Нам Су Хен - также сегодня набрала больше 680 баллов, а именно 688.

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