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Стрельба из лука на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по стрельбе из лука в рамках Олимпийских игр в Париже.
Сегодня, 17:39

Олимпийские Игры в столице Франции, Париже, официально стартуют с 26 июля, однако, некоторые соревнования стартуют раньше.

Одним из видов спорта, с которого соревнования начнутся до 26 июля будет стрельба из лука. Украинцы будут в ней представлены.

Михаил Усач и Вероника Марченко примут участие в индивидуальных и смешанных соревнованиях

Состав сборной Украины по стрельбе из лука на Олимпиаде

Индивидуальные соревнования, женщины

  • Вероника Марченко

Индивидуальные соревнования, женщины

  • Михаил Усач

Смешанные соревнования

  • Вероника Марченко и Михаил Усач

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 25.07 - квалификация индивидуальных соревнований у женщин
  • 25.07 - квалификация индивидуальных соревнований у мужчин
  • 02.08 - 1/8 финала в смешанных соревнованиях

Также на ISPORT доступно расписание на остальные виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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