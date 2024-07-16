Стрельба из лука на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по стрельбе из лука в рамках Олимпийских игр в Париже.
Олимпийские Игры в столице Франции, Париже, официально стартуют с 26 июля, однако, некоторые соревнования стартуют раньше.
Одним из видов спорта, с которого соревнования начнутся до 26 июля будет стрельба из лука. Украинцы будут в ней представлены.
Михаил Усач и Вероника Марченко примут участие в индивидуальных и смешанных соревнованиях
Состав сборной Украины по стрельбе из лука на Олимпиаде
Индивидуальные соревнования, женщины
- Вероника Марченко
Индивидуальные соревнования, женщины
- Михаил Усач
Смешанные соревнования
- Вероника Марченко и Михаил Усач
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 25.07 - квалификация индивидуальных соревнований у женщин
- 25.07 - квалификация индивидуальных соревнований у мужчин
- 02.08 - 1/8 финала в смешанных соревнованиях
Также на ISPORT доступно расписание на остальные виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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