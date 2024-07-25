Трехкратная олимпийская чемпионка пропустит Игры в Париже из-за жестокого обращения с животными

Трехкратная олимпийская чемпионка по конному спорту Шарлотта Дюжарден не примет участие в Играх в этом году, пишет Daily Mail.

39-летняя британская спортсменка попалась на жестоком обращении с животными.

Некий мужчина прислал в Международную федерацию конного спорта видео, где видно, как Дюжарден избивает коня кнутом. Оказалось, что автором видео был отец одной из учениц Дюжарден.

"Шарлотта Дюжарден была в середине арены. Она сказала ученице: "Ваша лошадь должна больше поднимать ноги в галопе". Она взяла кнут и ударила лошадь 24 раза за одну минуту, очень сильно, очень жестко. Это не первый случай. Моя клиентка посещала занятия у Шарлотты Дюжарден много раз, и она видела, как это происходило", - рассказал адвокат.

После ознакомления с видеоматериалами федерация решила отстранить чемпионку от соренований на шесть месяцев. А вскоре, под давлением общшественности, Дюжарден отказалась от участия в Олимпиаде.

Отметим, что в активе Шарлотты Дюжарден шесть различных медалей Олимпийских игр, а также Орден Британской империи за заслуги перед конным спортом. Спортсменка уже принесла публичные извинения.

Ранее также стало известно, что Энди Маррей снялся с одиночного разряда.

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