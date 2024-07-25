Свитолина оценила жеребьевку Олимпиады-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась по поводу турнирной сетки на олимпийском теннисном турнире в Париже.

В первом раунде украинка сыграет с Моюкой Утидзимой, а далее победительница противостояния сыграет с Джессикой Пегулой или Викторией Голубич.

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"Все хорошо, прошла жеребьевка и потому немного отпустило. Потому что очень волновалась, не очень люблю ее, потому было нервно. Я вообще не очень люблю делать сетку. Даже Вавринке сказала, что очень волнуюсь. Не знаю, какое-то неприятное ощущение, что что-нибудь случится, но все нормально.

Сетка? Давайте сначала пройдем первый круг (смеется). Утидзима — очень непростая соперница, она неплохо играла в конце года. Она в хорошей форме, видела несколько матчей. Очень солидная соперница", - приводит слова Свитолиной Суспільне Спорт.

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