Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024

В пятницу, 26 июля, состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХІІІ Олимпиады, которая пройдет в Париже (Франция).

Национальный комитет Украины определил знаменосцев сборной команды на мероприятии.

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Флаг Украины будут нести призеры предыдущих Олимпийских игр в Токио: теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 начнется в 20:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что за день до официального старта ОИ-2024, был установлен первый олимпийский рекорд.

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