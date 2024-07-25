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Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024

Свитолина и Романчук удостоились чести.
Вчера, 22:32
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

В пятницу, 26 июля, состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХІІІ Олимпиады, которая пройдет в Париже (Франция).

Национальный комитет Украины определил знаменосцев сборной команды на мероприятии.

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Флаг Украины будут нести призеры предыдущих Олимпийских игр в Токио: теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 начнется в 20:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что за день до официального старта ОИ-2024, был установлен первый олимпийский рекорд.

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