Украина проиграла в командном финале по спортивной гимнастике

После упорной борьбы нам досталось лишь пятое место.

В понедельник, 29 июля, на Олимпиаде в Париже состоялся командный финал по спортивной гимнастике среди мужчин.

Наша команда была представлена пятью спортсменами: Олегом Верняевым, Ильей Ковтуном, Игорем Радивиловым, Назаром Чепурным и Радомиром Стельмахом.

Наши спортсмены показали неплохие результаты на параллельных брусьях и в опорном прыжке, но в остальных дисциплинах спортсмены не порадовали.

В течение ротаций нашей команде удавалось навязать борьбу за третье место, однако в итоге заняли лишь пятое, отстав на одно очко от Британии.

Напомним, что с расписанием украинцев на соревнованиях по спортивной гимнастике вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!