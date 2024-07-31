Гватемала выиграла первое олимпийское золото в истории
Адриана Руано дважды вошла в историю спорта.
Спортсменка Адриана Руано стала олимпйиской чемпионкой на Играх в Париже (Франция).
29-летняя спортсменка из Гватемалы завоевала золото в женской стендовой стрельбе.
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Руано установила новый олимпийский рекорд – 45 баллов. Это первое олимпийское золото Гватемалы в истории.
Олимпийские игры-2024. Париж, Франция
Стендовая стрельба, трап, женщины
Финал
- Адриана Руано (Гватемала) - 45
- Мария Сильвана Станко (Италия) - 40
- Пенни Смит (Австралия) — 32
Ранее сообщалось, что сразу три спортсмена превзошли Олимпийский рекорд Романчука в заплыве на 800 метров.
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