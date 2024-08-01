Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Симона Байлз выиграла два золота на Играх в Париже.

В четверг, 1 августа, прошел финал Олимпийских игр в личном многоборье среди женщин в спортивной гимнастике.

Чемпионкой стала американка Симона Байлз, набравшая 59,131 балла.

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Серебряным призером стала представительница Бразилии Ребекка Андраде, а бронзу выиграла еще одна американка Суниса Ли.

Отметим, что Байлз стала чемпионкой в ​​командном многоборье. Для нее это шестая золотая медаль Олимпиады.

Олимпийские игры-2024. Париж, Франция

Спортивная гимнастика. Личное многоборье

Женщины

Симона Байлз (США) – 59,131 Ребекка Андраде (Бразилия) – 57,932 Суниса Ли (США) – 56,465

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