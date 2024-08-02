Обидчица Костюк установила национальный рекорд на Олимпиаде-2024

Хорватская теннисистка Донна Векич пробилась в финал Олимпийских игр 2024.

В полуфинале теннисного турнира он обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии – 6:4, 6:0.

Донна стала первым игроком из Хорватии в одиночном финале Олимпиады.

Отметим, в Токио-2020 золотую медаль в парном разряде выиграл хорватский дуэт Никола Мектич и Мате Павич.

В финале Векич сыграет против Чжэн Циньвень из Китая, которая сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Свентек.

Напомним, в 1/4 финала Донна Векич обыграла украинку Марту Костюк.

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