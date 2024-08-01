Свентек сенсационно проиграла в полуфинале Олимпийских игр-2024

Представительница Польши прервала свою серию из 25 побед подряд на кортах Ролан Гаррос.

Первая ракетка мира Ига Свентек проиграла Чжэн Циньвэнь (№7 WTA) из Китая в полуфинале Олимпийских игр.

Представительница Китая разобралась с польской спортсменкой за два сеты - 6:2, 7:5.

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Примечательно, что во втором сете Ига вела 4:0, но китаянка смогла сравнять и одержать победу.

Отметим, что Свентек прервала свою беспроигрышную серию на кортах Ролан Гаррос, продолжавшуюся 25 матчей. Она не проигрывала в Париже 1149 дней. Она три года подряд становилась победительницей Ролан Гаррос, на кортах которого проходит Олимпиада.

В бронзовом матче Ига сыграет против Донны Векич или Анны Каролины Шмидловой.

Ранее Костюк сравнила поражения против Векич на Олимпиаде и Ролан Гаррос.

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