Костюк сравнила поражения против Векич на Олимпиаде и Ролан Гаррос

Четвертьфиналистка Олимпиады Марта Костюк высказалась о своем вылете из теннисного турнира.

По словам Марты, она очень надеется еще хотя бы раз сыграть на этих соревнованиях.

"Это спорт, к сожалению, Олимпиада раз в четыре года. Очень хочу сыграть следующую Олимпиаду, надеюсь взять там медаль, но не в этом году.

Что изменилось во втором сете? Я не знаю. У меня есть догадки, поскольку против Саккари я играла при невероятной жаре, мне надо было поднимать натяжку моей ракетки. В четвертьфинале же мы играли вечером, и мне все ракетки натянули очень жестко, хотя я просила мягче.

Когда я вышла на корт, я не могла почувствовать мяч, потому что струны были очень жесткими. Во время матча я отдала ракетки на перетяжку, мне их вернули не так быстро, как думала. В первом сете сделала все, что могла, во втором сете искала свою игру как могла и переломила ее ход".

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Также украинка рассказала, чем матч против Донны Векич на Ролан Гаррос отличался от вчерашнего поединка.

"Они были совершенно разные, я была в разных ментальных состояниях. На Ролан Гаррос я была очень уставшая от очень напряженного начала сезона. Пыталась себя собрать по кусочкам, у меня не очень получалось.

Начала матч я примерно так же, как и два месяца назад, но самое главное, что я смогла собраться, не опустить руки как это было на Ролан Гаррос. У нас был перерыв на дождь, и я сказала, что не знаю, как выиграю этот матч, не верю в это. А здесь я проиграла, проигрывала во втором сете и все равно делала все, чтобы вернуться в игру", - сказала Костюк.

Напомним, что на Ролан Гаррос Марта проигрывала Векич во время первого сета 0:5, впрочем, отыгралась на 5:5, но в итоге все равно проиграла 5:7, 4:6.

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