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Шанс на медальный дубль: конкурентка Магучих и Геращенко травмировалась перед финалом Олимпиады

Ангелина Топич не примет участие в борьбе за награды по прыжкам в высоту.
Сегодня, 20:23
Ангелина Топич / Getty Images
Ангелина Топич / Getty Images

Сербская легкоатлетка, прыгунья в высоту Ангелина Топич сообщила, что не примет участие в финале Олимпиады.

По словам Топич, после квалификации она прошла медицинское обследование, которое выявило у нее перелом сустава правой ноги.

"К сожалению, на этом мое выступление на этих Олимпийских играх завершено. Снимок показал, что была еще более серьезная травма, перелом сустава правой ноги, и я не смогу принять участие в финале в воскресенье.

Я действительно верила, что, несмотря ни на что, смогу вернуться в список участников. Я отдала все, чтобы сделать это, но, кажется, на этот раз этому не суждено было случиться", - написала 18-летняя спортсменка в своем Instagram.

Отметим, что Ангелина является действующей вицечемпионкой Европы (чемпионкой является Ярослава Магучих - прим) и была одна из главных конкуренток уже упомянутой Магучих и Ирины Геращенко в борьбе за медали, хотя, по мнению экспертов больше шансов чем имела Ангелина имеет, например, австралийка Никола Олислагерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимипиада

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