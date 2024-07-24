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Ярослава Магучих и другие легкоатлетки: прогноз на золотые медали Олимпиады

ISPORT знакомит своих читателей с букмекерскими котировками на украинских представителей прыжков в высоту.
Сегодня, 16:35
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В рамках Олимпиады-2024 в Париже нашу страну на соревнованиях по прыжкам в высоту представит чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих.

На прошлых играх спортсменка продемонстрировал неплохой результат и выиграла бронзовую медаль, но сможет ли она улучшить свои результаты?

Коэффициент и ставки на золото Олимпиады для Ярославы Магучих

Очевидно, что обладательница мирового рекорда Ярослава Магучих считается главной фавориткой на победу. Кроме того, вместе с ней будут соревноваться Юлия Левченко и Ирина Геращенко, и последняя также входит в пятерку фаворитов.

Прогноз букмекеров на победителя Олимпиады (легкая атлетика, прыжки в высоту)

  • Ярослава Магучих (Украина) - 1.22
  • Никола Олислагерс (Австралия) - 4.5
  • Ангелина Топич (Сербия) - 13.7
  • Вашти Каннингем (США) - 28
  • Элеанор Паттерсон (Австралия) - 28
  • Ирина Геращенко (Украина) - 40

Третья же наша спортсменка, которая также будет соревноваться в прыжках в высоту, Юлия Левченко имеет совсем скромные шансы. Букмекеры дают ей коэффициент - 70.

Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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