Ярослава Магучих и другие легкоатлетки: прогноз на золотые медали Олимпиады
В рамках Олимпиады-2024 в Париже нашу страну на соревнованиях по прыжкам в высоту представит чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих.
На прошлых играх спортсменка продемонстрировал неплохой результат и выиграла бронзовую медаль, но сможет ли она улучшить свои результаты?
Коэффициент и ставки на золото Олимпиады для Ярославы Магучих
Очевидно, что обладательница мирового рекорда Ярослава Магучих считается главной фавориткой на победу. Кроме того, вместе с ней будут соревноваться Юлия Левченко и Ирина Геращенко, и последняя также входит в пятерку фаворитов.
Прогноз букмекеров на победителя Олимпиады (легкая атлетика, прыжки в высоту)
- Ярослава Магучих (Украина) - 1.22
- Никола Олислагерс (Австралия) - 4.5
- Ангелина Топич (Сербия) - 13.7
- Вашти Каннингем (США) - 28
- Элеанор Паттерсон (Австралия) - 28
- Ирина Геращенко (Украина) - 40
Третья же наша спортсменка, которая также будет соревноваться в прыжках в высоту, Юлия Левченко имеет совсем скромные шансы. Букмекеры дают ей коэффициент - 70.
Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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