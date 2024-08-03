iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сборные Франции и Аргентины устроили массовую драку после матча на Олимпиаде

"Трехцветные" напомнили аргентинцам за расизм.
Сегодня, 08:00
Франция - Аргентина / Getty Images
Франция - Аргентина / Getty Images

В рамках четвертьфинала олимпийского футбольного турнира Франция минимально ообыграла Аргентину (1:0).

Подопечные Тьерри Анри пробились в полуфинал турнира, где встретятся со сверстниками из Египта. 

После поединка между Францией и Аргентиной игроки устроили драку прямо на поле.

Напомним, что аргентинские игроки победы над сборной Колумбии в финале Копа Америка исполнили песню о сборной Франции с элементами расизма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому "Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому
Лейкерс открыли статую Коби Брайанта и его дочери Джанны возле домашней арены Лейкерс открыли статую Коби Брайанта и его дочери Джанны возле домашней арены
Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой
УПЛ: Верес - Карпаты, Кривбасс - Черноморец в первом туре УПЛ: Верес - Карпаты, Кривбасс - Черноморец в первом туре
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа09:56
"Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому
НБА09:46
Лейкерс открыли статую Коби Брайанта и его дочери Джанны возле домашней арены
Бокс09:26
Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой
Украина09:02
УПЛ: Верес - Карпаты, Кривбасс - Черноморец в первом туре
Бокс08:45
"Снимешь подушки с рук": украинский боец вызвал Беринчика на бой на голых кулаках
Европа08:20
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
Олимпийские игры08:10
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Пуэрто-Рико - США, Сербия - Южный Судан
Олимпийские игры08:00
Сборные Франции и Аргентины устроили массовую драку после матча на Олимпиаде
Другие страны07:43
Яремчук в дебютном матче за Олимпиакос сделал голевую передачу
Европа07:21
Довбик сделал первый пост после перехода в Рому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK