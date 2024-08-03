Сборные Франции и Аргентины устроили массовую драку после матча на Олимпиаде

В рамках четвертьфинала олимпийского футбольного турнира Франция минимально ообыграла Аргентину (1:0).

Подопечные Тьерри Анри пробились в полуфинал турнира, где встретятся со сверстниками из Египта.

После поединка между Францией и Аргентиной игроки устроили драку прямо на поле.

Напомним, что аргентинские игроки победы над сборной Колумбии в финале Копа Америка исполнили песню о сборной Франции с элементами расизма.

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