Сборные Франции и Аргентины устроили массовую драку после матча на Олимпиаде
"Трехцветные" напомнили аргентинцам за расизм.
В рамках четвертьфинала олимпийского футбольного турнира Франция минимально ообыграла Аргентину (1:0).
Подопечные Тьерри Анри пробились в полуфинал турнира, где встретятся со сверстниками из Египта.
После поединка между Францией и Аргентиной игроки устроили драку прямо на поле.
Напомним, что аргентинские игроки победы над сборной Колумбии в финале Копа Америка исполнили песню о сборной Франции с элементами расизма.
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