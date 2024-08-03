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В беге на 10 000 метров 13 спортсменов превзошли олимпийский рекорд

Джошуа Чептегеи стал олимпийским чемпионом.
Сегодня, 12:22
Призеры Олимпиады-2024 в беге на 10 000 метров / Getty Images
Призеры Олимпиады-2024 в беге на 10 000 метров / Getty Images

В пятницу, 2 августа, прошел финал Олимпиады-2024 в беге на 10 000 метров среди мужчин.

Золото выиграл Джошуа Чептегеи из Уганды, который установил новый олимпийский рекорд – 26:43,14.

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Примечательно, что еще 12 спортсменов превзошли рекорд, который установил в 2008 году эфиоп Кенниса Бекеле – 27:01,17 мин.

Олимпийские игры-2024. Париж, Франция
Бег на 10 000 м. Мужчины
Финал

  1. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 26:43,14
  2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 26:43,44
  3. Грант Фишер (США) – 26:43,46

Ранее сообщалось, что Украина установила антирекорд на Олимпийских играх-2024.

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