Украина установила антирекорд на Олимпийских играх-2024
В субботу, 3 августа, украинский пловец Михаил Романчук снялся с квалификации 1500-метровки вольным стилем из-за болезни.
Михаил был последним представителем Украины в плавании.
Впервые за историю независимости Украина не выступила в финалах в плавании на летней Олимпиаде.
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Отметим, что лучшим пловцов на Играх в Париже стал Владислав Бухов, который закончил соревнования, добравшись до полуфинала на 50-метровке вольным стилем.
Остальные украинские спортсмены не смогли преодолеть квалификацию на своих дистанциях.
Ранее сообщалось, что конкурентка Магучих и Геращенко травмировалась перед финалом Олимпиады.
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