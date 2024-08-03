Украина установила антирекорд на Олимпийских играх-2024

В субботу, 3 августа, украинский пловец Михаил Романчук снялся с квалификации 1500-метровки вольным стилем из-за болезни.

Михаил был последним представителем Украины в плавании.

Впервые за историю независимости Украина не выступила в финалах в плавании на летней Олимпиаде.

Читай также: Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев. День 8-й

Отметим, что лучшим пловцов на Играх в Париже стал Владислав Бухов, который закончил соревнования, добравшись до полуфинала на 50-метровке вольным стилем.

Остальные украинские спортсмены не смогли преодолеть квалификацию на своих дистанциях.

Ранее сообщалось, что конкурентка Магучих и Геращенко травмировалась перед финалом Олимпиады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!