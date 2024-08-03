35-летний французский дзюдоист стал пятикратным олимпийским чемпионом

Тедди Ринер взял два золота за два дня.

Французский дзюдоист Тедди Ринер стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Накануне сборная Франции выиграла в финале микста сборную Японии, завоевав шестую золотую медаль в карьере Ринера.

Сам 35-летний спортсмен дважды одолел 22-летнего Татсуру Сайто, чем помог команде завоевать медаль.

Интересно, что свою пятую медаль Ринер выиграл вчера, победив в финале индивидуальных соревнований корейца Мин Ен Кима.

С результатами украинской сборной по дзюдо вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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