iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Верняев высказался о своем участии на Олимпиаде-2028

Украинец примет решение позднее.
Вчера, 22:40
Олег Верняев / Getty Images
Олег Верняев / Getty Images

Гимнаст Олег Верняев высказался о своем будущем после Олимпийских игр-2028.

Украинец не уверен, что будет участвовать на турнире в Лос-Аджелесе.

Читай также: Ковтун прокомментировал завоевание серебра на Олимпиаде-2024

"Не знаю, что говорить. Хотел бы сказать, "до встречи в Лос-Анджелесе", но пока не знаю, что будет дальше. Будем смотреть", – сказал Верняев для Суспільне Спорт.

Отметим, что в финале на брусьях Верняев упал и занял восьмое место.

Ранее Олег расхвалил Ковтуна, который выиграл серебро Олимпиады-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Уильямс планирует обновления в трех направлениях с прицелом на 2025 год Уильямс планирует обновления в трех направлениях с прицелом на 2025 год
Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком
Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику
Олимпийские игры-2024: Ковтун принес Украине второе "серебро" Олимпийские игры-2024: Ковтун принес Украине второе "серебро"
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: полуфиналы на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Формула 100:54
Уильямс планирует обновления в трех направлениях с прицелом на 2025 год
Бокс00:34
Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком
Европа00:33
Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику
Олимпийские игры00:16
Олимпийские игры-2024: Ковтун принес Украине второе "серебро"
Олимпийские игры00:12
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай снова обошел США, Украина опустилась на одну позицию
Европа00:08
Жирона объявила об аренде игрока Барселоны
Олимпийские игры00:03
Шведский легкоатлет побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Вчера, 23:41
Европа23:41
Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан
Другие страны23:40
Невероятная удача: Месси дал автограф за рулем машины
Украина23:10
Ребров назвал условие для ухода из сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK