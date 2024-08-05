Верняев высказался о своем участии на Олимпиаде-2028
Украинец примет решение позднее.
Гимнаст Олег Верняев высказался о своем будущем после Олимпийских игр-2028.
Украинец не уверен, что будет участвовать на турнире в Лос-Аджелесе.
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"Не знаю, что говорить. Хотел бы сказать, "до встречи в Лос-Анджелесе", но пока не знаю, что будет дальше. Будем смотреть", – сказал Верняев для Суспільне Спорт.
Отметим, что в финале на брусьях Верняев упал и занял восьмое место.
Ранее Олег расхвалил Ковтуна, который выиграл серебро Олимпиады-2024.
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