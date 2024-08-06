"Це моя земля, це моя країна": Романчук вернулся в Украину после Олимпиады-2024

Пловец выступил на Играх в Париже.

Украинский пловец Михаил Романчук выступил на Олимпийских игра-2024.

Спортсмен опубликовал видео в Instagram-stories, сообщив, что вернулся в Украину.

"Нарешті вдома. Це моя земля, це моя країна".

Отметим, что украинец не смог выйти в финал на 800 м вольным стилем, а затем снялся из-за болезни с дистанции 1500 м.

Ранее Романчук подвел итоги Олимпиады-2024.

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