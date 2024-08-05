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"Завершилось не так, как хотел": Романчук подвел итоги Олимпиады-2024

Украинец не смог проявить себя в двух дисциплинах.
Вчера, 22:15
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук подвел итоги своего выступления на Олимпиаде-2024.

Спортсмен не смог выйти в финал на 800 м вольным стилем, а затем снялся из-за болезни с дистанции 1500 м.

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"К сожалению, все завершилось. Не так, как бы этого хотелось, не так - ради чего я с тренером работали всю свою жизнь.

С 2011 года на международной арене я достойно, с гордостью и честью представлял наше государство, нашу Украину. Но это жизнь и это спорт - случается все.

Спасибо всем за слова поддержки. Они вдохновляют двигаться дальше. Всех обнял и приподнял".

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