"Завершилось не так, как хотел": Романчук подвел итоги Олимпиады-2024
Украинский пловец Михаил Романчук подвел итоги своего выступления на Олимпиаде-2024.
Спортсмен не смог выйти в финал на 800 м вольным стилем, а затем снялся из-за болезни с дистанции 1500 м.
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"К сожалению, все завершилось. Не так, как бы этого хотелось, не так - ради чего я с тренером работали всю свою жизнь.
С 2011 года на международной арене я достойно, с гордостью и честью представлял наше государство, нашу Украину. Но это жизнь и это спорт - случается все.
Спасибо всем за слова поддержки. Они вдохновляют двигаться дальше. Всех обнял и приподнял".
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