Дюплантис: Бубка давал мне большое вдохновение и мотивацию

Двухкратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис поделился мнением о Сергее Бубке.

Шведский спортсмен признался, что внимательно следил за легендой спорта из Украины.

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"Когда я рос и начинал заниматься прыжками с шестом, Сергей Бубка давал мне большое вдохновение и мотивацию. Мне было, на кого равняться.

Он однозначно один из самых лучших спортсменов своего времени. Его достижения всегда давали мне понимание, что все возможно, что просто нужно работать над собой и идти к своей цели", – сказал Дюплантис для XSPORT.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Дюплантис победил, обновив олимпийский и мировой рекорды – 6,25 м.

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