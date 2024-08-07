Лавский, Проценко и Дорощук: видео онлайн-трансляция прыжков в высоту на Олимпиаде-2024

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В среду, 7 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится квалификация соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин.

На решающем этапе борьбу за медали будут вести три украинских легкоатлета Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.

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Соренования начнутся в 11:05 по киевскому времени.

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