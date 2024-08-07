iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Лавский, Проценко и Дорощук: видео онлайн-трансляция прыжков в высоту на Олимпиаде-2024

Следите на ISPORT.ua за событиями на Играх в Париже.
Сегодня, 10:52
Андрей Проценко / Getty Images
Андрей Проценко / Getty Images

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится квалификация соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин.

На решающем этапе борьбу за медали будут вести три украинских легкоатлета Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.

Читай также: Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев. День 12-й

Соренования начнутся в 11:05 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию прыжков в высоту на Олимпиаде-2024

Ранее Беленюк анонсировал завершение карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх выступит в четвертьфинале Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх выступит в четвертьфинале
Варан признался, почему решил перейти в Комо: Фабрегас сыграл немаловажную роль Варан признался, почему решил перейти в Комо: Фабрегас сыграл немаловажную роль
IEM Cologne 2024: HEROIC - MIBR, Eternial Fire - Falcons в стадии Play-In IEM Cologne 2024: HEROIC - MIBR, Eternial Fire - Falcons в стадии Play-In
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации еврокубков, старт Первой лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа11:23
Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем
Олимпийские игры11:05
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Повх выступит в четвертьфинале
Европа11:02
Варан признался, почему решил перейти в Комо: Фабрегас сыграл немаловажную роль
Олимпийские игры10:52
Лавский, Проценко и Дорощук: видео онлайн-трансляция прыжков в высоту на Олимпиаде-2024
Киберспорт10:50
IEM Cologne 2024: HEROIC - MIBR, Eternial Fire - Falcons в стадии Play-In
Лига Чемпионов10:22
Брагару оценил свой дебют в Динамо: Обидно пропускать на последней минуте
Олимпийские игры10:10
Беленюк анонсировал завершение карьеры
Европа09:50
Лидер Баварии определился со своим будущим – на футболиста претендует ПСЖ
Европа09:44
Ди Мария подписал новый контракт с Бенфикой
Европа09:25
Ібрагімович розсипався в компліментах Моурінью, порівнявши його з екс-тренером збірної росії
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK