Ливач проиграла матч за бронзу четырехкратной чемпионке мира

Украинка ничего не сумела противопоставить Юи Сусаки.

В среду, 7 августа, украинская спортсменка Оксана Ливач провела поединок за бронзу в вольной борьбе (до 50 кг).

Ее соперницей была четырехкратная чемпионка мира и чемпионка Азии Юи Сусаки.

Японка быстро открыла счет, захватив ногу Оксаны, однако украинке удалось защититься. Однако Сусаки продолжила давить, и повторив прием, забрала еще четыре очка. Первый период завершился со счетоми 8:0 в пользу нынешней чемпионки Олимпийских игр.

Во втором периоде японка в четвертый раз повторила захват и завоевала победные 10 очков и бронзовую медаль.

Со всеми результатами украинской сборной по борьбе вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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