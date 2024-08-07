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Ливач сразу сразится за "бронзу" Олимпиады-2024 - ее соперницу дисквалифицировали

Украинка сойдется с чемпионкой Токио-2021.
Сегодня, 12:19
Оксана Ливач / Getty Images
Оксана Ливач / Getty Images

Украинская борчиха Оксана Ливач будет соревноваться сразу за бронзовую медаль Олимпиады в Париже, несмотря на проигрыш в 1/4 финала соревнований.

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Левушка уступила представительнице Индии Винеш Пхогат в 1/4 финала, которая в итоге пробилась в финал. Это означало, что Ливач будет соревноваться в утешительных столкновениях. Но Пхогат дисквалифицировал из-за того, что она не уложилась в лимит веса до 50 кг.

Дисквалификация Пхогат означает, что Ливач для выигрыша медали нужно выиграть не две схватки, а одну. Соперницей украинки будет олимпийская чемпионка Токио-2021 Юи Сусаки.

Напомним, "бронзовая" схватка состоится сегодня, 7 августа, приблизительно в 21:50.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Оксана Ливач

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