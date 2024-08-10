Вратаря сборной Испании не пустили в аэропорт - попал в комичную ситуацию после победы на Олимпиаде

Арнау Тенас стал чемпионом Игр в Париже.

Сборная Испании победила команду Франции на Олимпийских играх-2024 в Париже (5:3).

Голкипер команды Арнау Тенас с первого раза не попал в аэропорт. Все дело в том, что он забыл снять чемпионскую медаль, которую зафиксировал сканер на входе.

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Тенас не растерялся и показал присутсвующим свою награду.

На турнире Арнау провел пять матчей, за которые сделал одну голевую передачу (в финале) и получил одну желтую карточку.

Напомним, лошадь Томаса Мюллера выиграла золото Олимпиады.

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