Ямаль впервые высказался о фото, где его купает Месси

Испанец признался, что выступает против лишнего внимания к себе.

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о фото с Лионелем Месси.

"В момент фото с Месси я, понятно, ничего не осознавал".

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"Мой отец хранил это фото, и мы никогда не публиковали его в основном из-за темы сравнений, которые никогда не идут на пользу", – сказал Ямаль в интервью Jijantes.

Источник: CNN.com

Напомним, отец Ламина выложил в социальных сетях фотографию 16-летней давности, на которой Месси купает его пятимесячного сына.

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