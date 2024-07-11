Европейский топ-клуб опроверг информацию о предложении космической суммы за Ямаля

Испанец точно не покинет стан каталонцев этим летом.

ПСЖ отрицает, что предлагал 250 миллионов евро за Ламина Ямаля. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Представитель французского клуба в приватном разговоре заявил, что слухи о таком предложении удивляют.

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Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от предложения, так как считает Ямаля важной частью команды.

Напомним, действующий контракт 16-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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