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Европейский топ-клуб опроверг информацию о предложении космической суммы за Ямаля

Испанец точно не покинет стан каталонцев этим летом.
Сегодня, 12:51
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

ПСЖ отрицает, что предлагал 250 миллионов евро за Ламина Ямаля. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Представитель французского клуба в приватном разговоре заявил, что слухи о таком предложении удивляют.

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Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от предложения, так как считает Ямаля важной частью команды.

Напомним, действующий контракт 16-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Ламин Ямаль

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