Бех-Романчук озвучила свои планы после провала на Олимпиаде-2024: Пора двигаться дальше

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выступила провально на Олимпийских играх в Париже. Украинка в очередной раз обратилась к своим поклонникам через Instagram:

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"Девяносто процентов моей жизни состоит из спорта. Хотя мое сердце и душа разрывается от боли из-за нереализованной мечты, я понимаю ценность жизни и быстротечность времени.

Заканчиваются Олимпийские игры и пора мне двигаться дальше и начинать все с чистого письма. Поэтому делаю первый шаг в свою новую историю. А какой она будет - покажет только время, но я знаю точно – я не буду прятаться от Мира и двигаться только вперед", – написала Бех-Романчук.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Украина завоевала 12 медалей. Среди них три золотых награды, четыре серебряных и пять бронзовых.

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