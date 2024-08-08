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Бех-Романчук отреагировала на провал на Олимпиаде

Украинка поблагодарила за слова поддержки своих поклонников.
Сегодня, 18:58
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась мыслями о провале на Олимпийских Игр.

Спортсменка поблагодарила всех болельщиков за поддержку

"Под этим фото хотелось написать совсем другие слова, но это будет пост благодарности.

Я хочу поблагодарить всех за сообщения, за слова поддержки, за звонки, их невероятно большое количество. Благодаря вам мне легче дается этот сложный период".

Также Марина отметила, что сейчас ей необходим отдых, но она пообещала вернуться сильнее.

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"Эта страшная боль, этот год разбили мое сердце. Но я почувствовала невероятное тепло от каждого из вас, вы со мной в моменты побед и неудач. Это очень ценно и именно это помогло мне не отчаяться.

Мне нужно время, чтобы восстановиться и перезагрузиться. И немного позже я вернусь сильнее чем была до этого. Обнимаю каждого и спасибо что вы со мной", - сказала Бех-Романчук

Отметим, что Бех-Романчук стала лишь 11-й в финале тройного прыжка на Играх в Париже.

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