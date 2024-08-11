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Организаторы Олимпиады-2024 нашли решение проблемы ржавеющих медалей

Спортсмены, чьи медали были повреждены и потеряли свой естественный вид, получат новые награды.
Сегодня, 19:39
Медаль Олимпиады-2024 / Getty Images
Медаль Олимпиады-2024 / Getty Images

Недавно один из призеров Олимпийских игр 2024 года пожаловался на качество медали, которую ему вручили.

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон показал в социальных сетях, как сейчас выглядит его бронзовая медаль, которую он завоевал менее недели назад.

По видео можно было заметить, как медаль в некоторых частях потеряла свой олимпийский вид: на ней были видны ржавчина и сколы.

Интересно, что на эту же проблему затем пожаловалась британская прыгунья в воду Ясмин Харпер.

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На это отреагировали организаторы Олимпиады, которые уже пообещали выдать спортсменам новые медали, сообщает Daily Mail.

"Нам известно о сообщении в социальных сетях от спортсмена, чья медаль повреждена через несколько дней после ее вручения", — заявил представитель организаторов.

"Мы тесно сотрудничаем с Monnaie de Paris (Парижский монетный двор), учреждением, которому поручено производство и контроль качества медалей, а также с Национальным олимпийским комитетом соответствующего спортсмена, чтобы оценить медаль, чтобы понять обстоятельства и причину повреждений".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с итогами выступлений украинских спортсменов, которые завоевали двенадцать медалей на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада медали

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