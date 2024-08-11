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"Жду второго шанса": сенсация плей-офф Олимпиады нацелилась на возвращение в НБА

Своими выступлениями за сборную Франции Гершон Ябуселе определенно привлек внимание к своей персоне.
Вчера, 23:11
Гершон Ябуселе / Getty Images
Гершон Ябуселе / Getty Images

Форвард сборной Франции Гершон Ябуселе попал в заголовки газет после проигранного финала Олимпиады, в котором он отметился данком через звезду сборной США ЛеБрона Джеймса.

Ябуселе был не особо заметен на групповом этапе баскетбольного турнира. Но во время плей-офф он стал одним из лидеров французской команды, набирая не менее 17 очков за игру.

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Сразу же пошли разговоры о том, что нынешний игрок Реала должен вернуться в НБА, где он ранее выступал в составе Бостона.

Того же мнения придерживается и сам 28-летний баскетболист, о чем он сообщил в социальных сетях.

"Жду второго шанса. Я готов", - написал Гершон.

Гершон Ябуселе был выбран под общим 16-м пиком на драфте 2016 года командой Бостон Селтикс. За два сезона в НБА он провел 74 матча, в которых набирал в среднем всего 2,3 очка за 7 минут на паркете.

После двух сезонов за АСВЕЛ в своей родной Франции он подписал контракт с Реалом в 2021 году. Гершон выиграл два чемпионских титула Испании и Евролигу 2023 года.

У Ябуселе остался еще один год по контракту со "сливочными". Клубы НБА могут выкупить его контракт за 2,5 миллиона. При этом выкуп составил бы всего 1 миллион, если бы клубы НБА договорились об этом с Реалом до 15 июля.

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