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Польша намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр

Дональд Туск хочет подать заявку на 2040 или 2044 года.
Сегодня, 14:47
Дональд Туск / Getty Images
Дональд Туск / Getty Images

Польша намерена подать заяку на проведение Олимпийских игр в 2040 или 2044 году.

Об этом объявил премьер-министр страны Дональд Туск. Однако сразу стоит напомнить, что предыдущее правительство Польши так же хотело провести Игры, но в 2036 году.

"Принимая во внимание предварительные решения Международного олимпийского комитета (МОК), мы можем говорить о 2040 или 2044 годах", - приводит слова Туска Swissinfo.

Отметим, что Польша никогда не принимала Олимпийские игры, лишь Европейские игры и Евро вместе с Украиной.

Главным конкурентом поляков может стать Египет, который также намерен побороться за Олимпиаду в 2040 году.

Также на нашем сайте есть небольшой материал о том, как прошли Олимпийские игры в Париже.

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