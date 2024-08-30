Белый завоевал серебро Паралимпиады в метании копья, Дорошенко - четвертый

В Париже продолжаются Паралимпийские игры, где Украина успела завоевать несколько наград.

Очередную медаль наша страна получила в метании копья, где соревновались спортсмены класса F38. Серебро принес Владислав Белый.

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Спортсмен из Днепропетровской области бросил снаряд на 52,86 метра. Это на 11 метров меньше чем у обладателя золотой медали Хосе Лемоса из Колумбии, который установил мировой рекорд среди паралимпийцев своего класса.

Еще один украинец Александр Дорошенко стал четвертым, показав результат в 51,85 м.

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