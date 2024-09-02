Литвиненко: Нейтральные параатлеты приедут и будут фотографироваться с "героями СВО"

Бронзовый призер Паралимпиады в прыжках в длину Александр Литвиненко поделился мнением по поводу нейтральных спортсменов.

По словам спортсмена, он зол, что проиграл представителю страны-агрессора.

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"Я очень доволен – это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада. Может, уже и последняя. Поэтому эта медаль очень важна для меня. Но мне немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я имею такую ​​обиду немного на себя. Ни на кого, только на себя.

Нейтралитеты? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают войну. Они приедут домой и будут фотографироваться с "героями СВО", с депутатами – теми, кто нас убивает и посылает на нас ракеты. Я весь февраль, март провел в подвале, я не спал, не мог тренироваться. Они тренировались спокойно. Веселятся, улыбаются. Имеем то, что имеем", - сказал спортсмен в интервью для Суспільне Спорт.

Напомним, Литвиненко завоевал медаль для Украины на Паралимпиаде-2024.

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