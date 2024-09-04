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Украина выиграла смешанную эстафету в плавании на Паралимпиаде-2024

Поддубная, Вирченко, Стеценко и Денисенко стали паралимпийскими чемпионами.
Сегодня, 21:27
Алексей Вирченко / Getty Images
Алексей Вирченко / Getty Images

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх 2024 года в Париже прошел финальный заплыв смешанной эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем.

В финале участвовала сборная Украины, в составе которой были Марина Поддубная, Алексей Вирченко, Анна Стеценко и Ярослав Денисенко.

Украинские спортсмены не оставили шансов своим соперникам и с заметным отрывом в 3,10 секунды от второго места стали паралимпийскими чемпионами.

Стоит отметить, что украинцам не хватило 2 секунд, чтобы повторить мировой рекорд (3:51,85), который они же и установили в Лондоне в 2019 году.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали во время Паралимпиады-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада анна стеценко алексей вирченко

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