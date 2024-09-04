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Трусов выиграл "золото" Паралимпиады, установив при этом новый рекорд

Украинский пловец продемонстрировал феноменальный результат.
Сегодня, 20:48
Андрей Трусов / Getty Images
Андрей Трусов / Getty Images

В среду, 4 сентября, в Париже на Паралимпийских играх 2024 года состоялся финал по плаванию.

Сразу три украинских спортсмена принимали участие в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S7: Андрей Трусов, Евгений Богодайко и Юрий Шенгур.

И этот финал подарил паралимпийского чемпиона - Трусов с результатом 26,38 секунды не только выиграл "золото", но еще и установил новый мировой рекорд, который ему же и принадлежал (27,07 секунды).

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

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К сожалению, другие пловцы остались без наград: Шенгуру не хватило всего 0,05 секунды для третьего места, а Богодайко финишировал шестым.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинцы завоевали на Паралимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада Андрей Трусов

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