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Денисенко - паралимпийский чемпион по плаванию, Веракса и Стеценко завоевали серебряные медали

За два финала украинцы заработали еще три награды.
Сегодня, 19:19
Ярослав Денисенко / Getty Images
Ярослав Денисенко / Getty Images

Вечером среды, 4 сентября, в Париже состоялись два финала в плавании в рамках Паралимпиады 2024 года.

В первом финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12 среди мужчин участвовали сразу три украинца: Ярослав Денисенко, Максим Веракса и Илья Яременко.

И первые два пловца забрали главные награды: Денисенко стал паралимпийским чемпионом, а Веракса - серебряным призером. Яременко, к сожалению, финишировал лишь седьмым.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

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Затем на старте 100-метровки вольным стилем того же класса оказались женщины, где Украину представляла Анна Стеценко.

Соперницей украинки в борьбе за "золото" была представительница Бразилии Мария Каролина Гомес Сантьяго. И именно она с отрывом в 1,09 секунды стала победительницей. Стеценко в свою очередь выиграла серебряную медаль.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с украинцами-медалистами Паралимпийских игр 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада анна стеценко максим веракса

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