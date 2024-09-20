iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Правительство Украины выделило денежное вознаграждение для спортсменов, занявших 4-6 места на Олимпиаде-2024

Атлеты получат финансовую поддержку.
Сегодня, 14:50
Илья Ковтун занял четвертое место финала в вольных упражнениях / Getty Images
Илья Ковтун занял четвертое место финала в вольных упражнениях / Getty Images

Кабинет Министров Украины призвал наградить спортсменов, которые достойно выступили на Олимпийских играх в Париже.

Атлеты вместе со своими тренерами, которые заняли 4-6 места, получит финансовое вознаграждение.

Читай также: Магучих заработала максимально возможную для себя сумму призовых за сезон Бриллиантовой Лиги

За 4 место каждый спортсмен и тренер получат по 250 тысяч гривен. За 5 место — по 200 тысяч, а за 6 место — по 150 тысяч гривен.

На Олимпийских играх в Париже украинцы завоевали 12 медалей: три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.

Ранее сообщалось, что паралимпийский чемпион отдал золотую медаль на сбор для ВСУ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ферстаппена наказали общественными работами за мат во время пресс-конференции Ферстаппена наказали общественными работами за мат во время пресс-конференции
Артур Мьюзик в сумасшедшем матче уступил Пафосу и вылетел из клубного ЧМ по пляжному футболу Артур Мьюзик в сумасшедшем матче уступил Пафосу и вылетел из клубного ЧМ по пляжному футболу
Тейтум, Браун и Эмбиид - обладатели самых дорогих контрактов НБА Тейтум, Браун и Эмбиид - обладатели самых дорогих контрактов НБА
Эмбиид заключил с Филадельфией трехлетнее максимальное продление Эмбиид заключил с Филадельфией трехлетнее максимальное продление
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 116:20
Ферстаппена наказали общественными работами за мат во время пресс-конференции
Игровые16:01
Артур Мьюзик в сумасшедшем матче уступил Пафосу и вылетел из клубного ЧМ по пляжному футболу
НБА15:42
Тейтум, Браун и Эмбиид - обладатели самых дорогих контрактов НБА
НБА15:33
Эмбиид заключил с Филадельфией трехлетнее максимальное продление
Европа15:25
Мудрик может уйти из Челси зимой - известна позиция украинца относительно возможной аренды
Формула 115:14
ФИА сказала МакЛарен изменить спорное заднее антикрыло
Теннис14:58
Кубок Лэйвера-2024: Рууд и Черундоло открывают турнир
Олимпийские игры14:50
Правительство Украины выделило денежное вознаграждение для спортсменов, занявших 4-6 места на Олимпиаде-2024
Украина14:25
Ярмоленко получил тренерский А-диплом УЕФА
НБА14:00
Netflix опубликовал трейлер сериала "Starting 5" при участии ЛеБрона и других звезд НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK