Правительство Украины выделило денежное вознаграждение для спортсменов, занявших 4-6 места на Олимпиаде-2024

Кабинет Министров Украины призвал наградить спортсменов, которые достойно выступили на Олимпийских играх в Париже.

Атлеты вместе со своими тренерами, которые заняли 4-6 места, получит финансовое вознаграждение.

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За 4 место каждый спортсмен и тренер получат по 250 тысяч гривен. За 5 место — по 200 тысяч, а за 6 место — по 150 тысяч гривен.

На Олимпийских играх в Париже украинцы завоевали 12 медалей: три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.

Ранее сообщалось, что паралимпийский чемпион отдал золотую медаль на сбор для ВСУ.

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