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Семеро украинцев прошли в плей-офф чемпионата Европы U-21 по снукеру

Трое из них преодолели групповой этап без поражений.
Сегодня, 16:36
Юлиан Бойко / wpbsa.com
Юлиан Бойко / wpbsa.com

В турецкой Анталье завершился групповой этап чемпионата Европы U-21 по снукеру.

Из восьмерых украинцев, которые принимали участие, в плей-офф пробились семеро. Андрей Левицкий стал единственным, кто вылетел после группового этапа.

Юлиан Бойко, Михаил Ларков и Матвей Лагодзинский прошли дальше без единого поражения.

По две победы добыли Антон Казаков, Георгий Петрунько и Петр Сидоренко, а Кирилл Байдала прошел дальше и вовсе с одной победой на счету.

Отметим, что победитель Евро U-21 получит путевку в Мировой снукерный тур.

Ранее также Егор Якушенко стал чемпионом Европы по борьбе.

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