Casino.ua расширяет игровое предложение: стартовало партнерство с Push Gaming

Push Gaming уже более десяти лет работает на мировом рынке.

Украинская онлайн-платформа Casino.ua продолжает совершенствовать свой продукт, объявив о новом стратегическом партнерстве с Push Gaming — международным провайдером, специализирующимся на инновационных видеослотах.

Push Gaming уже более десяти лет работает на мировом рынке, а его игры известны узнаваемым стилем, технической адаптивностью и ориентацией на качественный пользовательский опыт. Слоты провайдера поддерживают новейшие графические решения, а также оптимизированы для игры с различных устройств — от смартфонов до десктопов.

Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям аудитории — и запуск игр Push Gaming как раз тот случай, когда запрос пользователей и стратегия развития продукта сошлись. Уверены, наши игроки оценят этот уровень

— прокомментировал Александр Бабенко, директор Casino.ua

В компании подчеркивают, что сотрудничество с Push Gaming стало частью долгосрочной стратегии платформы — в частности, в направлении расширения контентной библиотеки и внедрения технологических решений для удобного геймплея. В фокусе — качественный международный продукт, адаптированный к запросам украинских пользователей.

Глобальные стандарты в локальном исполнении

Партнерство с Push Gaming — еще один пример того, как украинские digital-платформы постепенно внедряют глобальные стандарты качества в локальном сегменте развлечений. Игры провайдера уже получили высокую оценку игроков в Европе, Канаде и странах Азии — теперь они доступны и на Casino.ua.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. Соблюдайте ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года, выданная на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!