Сборная Украины неожиданно уступила Сербии в Лиги наций

Сборная Украины по волейболу уступила Сербии на групповом раунде Лиги наций.

Уже в первом сете номинальный аутсайдер показал, что намерен бороться. Наша команда лидировала на четыре очка, но в итоге уступила 22:25.

Второй сет прошел по тому же сценарию и завершился со счетом 16:25 в пользу сборной Сербии. А третий сет и вовсе стал разгромом, и в итоге наша команда уступила 0:3.

Напомним, что для Сербии эта победа стала лишь второй в десяти поединках. На счету сборной Украины шесть побед в 11 матчах.

Лига наций по волейболу. Групповой раунд

Украина — Сербия 0:3 (22:25, 19:25, 17:2

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