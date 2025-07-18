iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сборная Украины неожиданно уступила Сербии в Лиги наций

Второе поражение подряд для нашей команды.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Сербия / FIVB
Украина - Сербия / FIVB

Сборная Украины по волейболу уступила Сербии на групповом раунде Лиги наций.

Уже в первом сете номинальный аутсайдер показал, что намерен бороться. Наша команда лидировала на четыре очка, но в итоге уступила 22:25.

Второй сет прошел по тому же сценарию и завершился со счетом 16:25 в пользу сборной Сербии. А третий сет и вовсе стал разгромом, и в итоге наша команда уступила 0:3.

Напомним, что для Сербии эта победа стала лишь второй в десяти поединках. На счету сборной Украины шесть побед в 11 матчах.

Лига наций по волейболу. Групповой раунд

Украина — Сербия 0:3 (22:25, 19:25, 17:2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Сити может вернуться своего воспитанника Манчестер Сити может вернуться своего воспитанника
Два лондонских клуба претендуют на звезду сборной Нидерландов Два лондонских клуба претендуют на звезду сборной Нидерландов
Арсенал официально представил очередного новичка Арсенал официально представил очередного новичка
ЛНЗ подписал лидера другого клуба УПЛ ЛНЗ подписал лидера другого клуба УПЛ

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа21:50
Манчестер Сити может вернуться своего воспитанника
Европа21:05
Два лондонских клуба претендуют на звезду сборной Нидерландов
Европа20:37
Арсенал официально представил очередного новичка
Украина19:49
ЛНЗ подписал лидера другого клуба УПЛ
Европа19:48
Манчестер Юнайтед начал переговоры по талантливому вратарю
Европа19:28
В Германии изменили название города в честь легенды сборной
Другие19:15
Сборная Украины неожиданно уступила Сербии в Лиги наций
Европа18:59
Сын экс-игрока Челси подписал контракт с клубом
Европа18:43
Неизвестный обокрал обладателя Золотого мяча
Европа18:23
Вингер Челси попрощался с фанатами перед переходом к принципиальному конкуренту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK