iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украина завершила выступления на Евро-2026 по гандболу

"Сине-желтые" проиграли Чехии в последнем туре.
Сегодня, 22:28       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Чехия / Getty Images
Украина - Чехия / Getty Images

Сборная Украины по гандболу завершила свои выступления на Евро-2026.

В последнем поединке на групповом этапе "сине-желтые" играли против сборной Чехии. Обе команды проиграли предыдущие два матча и боролись за третью строчку группы.

Несмотря на то, что Украина оба тайма начинала с неплохих отрывов, в цеом чехи играли куда уверенной, завершив поединок с разрывом в девять голов - 29:38.

Таким образом сборная Украины заняла четвертое место в группе с нулем очков, обновив по ходу турнира два антирекорда -  по пропущенным мячам и наибольшей разницей забитых и пропущенных.

Кроме того, последняя строчка в группе привела к тому, что отбор к ЧМ-2027 Украина будет стартовать с первого раунда матчем против сборной Словакии.

Евро-2026. Предварительный раунд. 3-й тур

Украина — Чехия 29:38 (14:17)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
Манчестер Юнайтед сумел сохранить своего таланта Манчестер Юнайтед сумел сохранить своего таланта
Определились представители конференций на Матч всех звезд Определились представители конференций на Матч всех звезд
The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

ЧМ-202623:10
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
Европа22:40
Манчестер Юнайтед сумел сохранить своего таланта
Другие22:28
Украина завершила выступления на Евро-2026 по гандболу
НБА22:10
Определились представители конференций на Матч всех звезд
Бокс19:55
The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик
Европа19:28
Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала
Европа18:54
Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро
Европа18:24
Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина
Другие страны17:55
Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа
Теннис17:52
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK