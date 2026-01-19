Украина завершила выступления на Евро-2026 по гандболу
Сборная Украины по гандболу завершила свои выступления на Евро-2026.
В последнем поединке на групповом этапе "сине-желтые" играли против сборной Чехии. Обе команды проиграли предыдущие два матча и боролись за третью строчку группы.
Несмотря на то, что Украина оба тайма начинала с неплохих отрывов, в цеом чехи играли куда уверенной, завершив поединок с разрывом в девять голов - 29:38.
Таким образом сборная Украины заняла четвертое место в группе с нулем очков, обновив по ходу турнира два антирекорда - по пропущенным мячам и наибольшей разницей забитых и пропущенных.
Кроме того, последняя строчка в группе привела к тому, что отбор к ЧМ-2027 Украина будет стартовать с первого раунда матчем против сборной Словакии.
Евро-2026. Предварительный раунд. 3-й тур
Украина — Чехия 29:38 (14:17)
