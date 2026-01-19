Украина завершила выступления на Евро-2026 по гандболу

Сборная Украины по гандболу завершила свои выступления на Евро-2026.

В последнем поединке на групповом этапе "сине-желтые" играли против сборной Чехии. Обе команды проиграли предыдущие два матча и боролись за третью строчку группы.

Несмотря на то, что Украина оба тайма начинала с неплохих отрывов, в цеом чехи играли куда уверенной, завершив поединок с разрывом в девять голов - 29:38.

Таким образом сборная Украины заняла четвертое место в группе с нулем очков, обновив по ходу турнира два антирекорда - по пропущенным мячам и наибольшей разницей забитых и пропущенных.

Кроме того, последняя строчка в группе привела к тому, что отбор к ЧМ-2027 Украина будет стартовать с первого раунда матчем против сборной Словакии.

Евро-2026. Предварительный раунд. 3-й тур

Украина — Чехия 29:38 (14:17)

